” المرور ” تضبط 506 مركبة تستغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
نفذت الفرق التابعة لإدارة المرور ، حملتها الميدانية الثامنة عشر ، لضبط المركبات المخالفة ، والتي يستهدف قائديها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
وتمكنت إدارة المرور ، من ضبط 506 مركبة مخالفة ، في مناطق مختلفة بالمملكة ، اليوم الجمعة ، حيث قام أصحابها بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههه احسهم واقفين عند هذي المواقف عشان يقولون كل شهر مسكنا وعددهم كذا على اساس انهم شغالين