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” المرور ” تضبط 506 مركبة تستغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

” المرور ” تضبط 506 مركبة تستغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
عادل الحربي(صدى):

نفذت الفرق التابعة لإدارة المرور ، حملتها الميدانية الثامنة عشر ، لضبط المركبات المخالفة ، والتي يستهدف قائديها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وتمكنت إدارة المرور ، من ضبط 506 مركبة مخالفة ، في مناطق مختلفة بالمملكة ، اليوم الجمعة ، حيث قام أصحابها بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 23 دقيقة

ههههههههههه احسهم واقفين عند هذي المواقف عشان يقولون كل شهر مسكنا وعددهم كذا على اساس انهم شغالين

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