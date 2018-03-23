” المرور ” تضبط 506 مركبة تستغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي(صدى):

نفذت الفرق التابعة لإدارة المرور ، حملتها الميدانية الثامنة عشر ، لضبط المركبات المخالفة ، والتي يستهدف قائديها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وتمكنت إدارة المرور ، من ضبط 506 مركبة مخالفة ، في مناطق مختلفة بالمملكة ، اليوم الجمعة ، حيث قام أصحابها بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة .