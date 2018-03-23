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” الراجحي ” يقدم نصيحة ثمينة لرواد الأعمال

” الراجحي ” يقدم نصيحة ثمينة لرواد الأعمال
نايف السالم(صدى):

وجه رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي ، نصيحة لرواد الأعمال العرب والسعوديين ، بالابتعاد عن التشتت والعشوائية .

وأكد ” الراجحي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن العشوائية والتشتت لا يبنيان مشروعًا ، بالإضافة إلى كونهما يهدران المكتسبات القائمة .

وشدد رجل الأعمال ، في نصيحته ، على ضرورة أن يلتزم رواد الأعمال بالدقة والنظام ، لتصبح سمة حياتهم العملية والتجارية ، لافتًا إلى أنهما سبب المزيد من النجاح والتقدم .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 16 دقيقة

ههههههه يرسل تغريدات من قبره؟؟؟؟

راعي المقال فيك شي؟؟؟

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