” الراجحي ” يقدم نصيحة ثمينة لرواد الأعمال

نايف السالم(صدى):

وجه رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي ، نصيحة لرواد الأعمال العرب والسعوديين ، بالابتعاد عن التشتت والعشوائية .

وأكد ” الراجحي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن العشوائية والتشتت لا يبنيان مشروعًا ، بالإضافة إلى كونهما يهدران المكتسبات القائمة .

وشدد رجل الأعمال ، في نصيحته ، على ضرورة أن يلتزم رواد الأعمال بالدقة والنظام ، لتصبح سمة حياتهم العملية والتجارية ، لافتًا إلى أنهما سبب المزيد من النجاح والتقدم .