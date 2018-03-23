احمد الاحمدي يصدر كتابه الخامس بعنوان ” بيتنا الواحد “

سعيد العجل(صدى):

صدر للزميل بمكتب البلاد بمكة المكرمه احمد بن محمد سالم الاحمدي مؤلفة الخامس بعنوان ” بيتنا الواحد ” ،ويضم الكتاب 290 صفحة من القطع المتوسط ، وصدر عن دار المفردات للنشر والتوزيع بـ الرياض .

ويضم الكتاب استشارات طبية وشرعية ونفسية وقانونية ووظيفية ، وصدر في غلاف قشيب وطباعة فاخرة .

ويعد هذا المؤلف الخامس في سلسلة المؤلفات التي اصدرها الزميل الاحمدي ، وهي ” عاتق البلادي العالم الموسوعي ” ، و ” ثلاثون عاما بين العمل الصحفي والاداري ” و ” محطات في حياتهم ” و ” بداياتي كانت من البادية ” وهذا الكتاب ” بيتنا الواحد ” ، و ” طاشا بين الماضي .