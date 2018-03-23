حب خشوم ينهى احتجاز مواطن لمطربه في ملهى ليلي بالقاهرة
أنهى مواطن سعودي ، احتجاز إحدى مطربات المقاهي الليلية ، المتواجدة بمدينة القاهرة ، بعدما فرغت من أداء وصلتها الغنائية ، وذلك بعد محاولة أحد المتواجدين بالملهى ، منعها من الخروج ، مصرًا على أن تؤدي المطربة الأغنية الوطنية فوق هام السحب .
وفي التفاصيل ، علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة ، إن المواطن كان منسجمًا مع الوصلات الغنائية التي أدتها المطربة ، لدرجة أنه استوقفها أثناء خروجها ، محاولًا إجبارها على تأدية الأغنية فوق هام السحب ، إلا أن المطربة الشابة حاولت الاعتذار منه ، فأمسك بيدها رافضًا مغادرتها قبل أداء الأغنية الوطنية التي شدى بها فنان العرب في أواخر الثمانينات الميلادية ، والتي لا يزال صداها يتردد حتى اليوم .
وفي خضم الارتباك ؛ تدخل مواطن سعودي كان متواجدًا بالملهى ، ليقوم بتقبيل أنف مواطنه ، في محاولة منه لإنهاء الموقف الطريف بحبة خشم ، قبل أن يتطور إلى ما لايحمد عقباه .
مغابش[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخ
يخرب أبو المسكه
صراحة هذا وطني حتى المسكه جت على أغنية وطنية
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 1 ساعة
يسعدلي جوك
مسكت على وطنية
مغابش[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله ضحكني ورجعني مرة ثانية للخبر
آه يابطني
لكن أعجبني خشمك وأنهى الموضوع ياحبي لكم حتى والواحد معمر يشتاق للوطن
الحربي[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 36 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، لعنة اللَّه عليكم أجمعين🔥🔥🔥 في ملهى الدعارة ترقصون وتسكرون وللوطن تهينون✍🏻
كَيْف للبلد أن يَكُون ⬅️فوق هام السحب ➡️😂😂😂 وأنت أيها الفاسق وأقرانك الباحثين عَن الدعارة
والفسق والفساد الأخلاقي والمجون ⬅️ تصولون داخل ميادين الدعارة وملاهي الخمارة تجولون ➡️🔥🔥
صُورَة هَذَا الخبر الصحفي تشمئز مِنْهَا العقول السليمة والصحيحة وتقشعر مِنْهَا الأبدان ويندى لَهَا الجبين ؛
أناس يقتاتون ويشربون من مستنقعات الصرف الصحي 😂😂 وفَوْق هَذَا كلّه يُريدون إعتلاء السحاب😂
مع وافر المحبة .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8970 ] نشر منذ 35 دقيقة
مسسسكين ذا ألخَشِــــــم كِـل شـــــي عـــــــــــــــلاه .👃😷😅😅.
زائر[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يلعن ابو الحشيش والخمور اللي خلتكم مسخرة امام الله وخلقه .
الروقي[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 27 دقيقة
سكر
رقاصه
وطنية
حب خشوم
نفس المضرطه اين ما ذهبو
حسن[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله كان سكران و ليس منسجما
المرزوق[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله عتقة..من حراس النادي..الله يهدي الجميع
إذا كان موظف مصيبة وإذا غير موظف المصيبة أعظم.
المر[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 22 دقيقة
مسكت علي السحب الغيم والغيوم
فتامين ((و )) أحبكم وربي[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 16 دقيقة
خساسة في خساسة
ونجاسة في نجاسة