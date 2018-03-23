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  3. حب خشوم ينهى احتجاز مواطن لمطربه في ملهى ليلي بالقاهرة

حب خشوم ينهى احتجاز مواطن لمطربه في ملهى ليلي بالقاهرة

حب خشوم ينهى احتجاز مواطن لمطربه في ملهى ليلي بالقاهرة
أميرة خالد(صدى):

أنهى مواطن سعودي ، احتجاز إحدى مطربات المقاهي الليلية ، المتواجدة بمدينة القاهرة ، بعدما فرغت من أداء وصلتها الغنائية ، وذلك بعد محاولة أحد المتواجدين بالملهى ، منعها من الخروج ، مصرًا على أن تؤدي المطربة الأغنية الوطنية فوق هام السحب .

وفي التفاصيل ، علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة ، إن المواطن كان منسجمًا مع الوصلات الغنائية التي أدتها المطربة ، لدرجة أنه استوقفها أثناء خروجها ، محاولًا إجبارها على تأدية الأغنية فوق هام السحب ، إلا أن المطربة الشابة حاولت الاعتذار منه ، فأمسك بيدها رافضًا مغادرتها قبل أداء الأغنية الوطنية التي شدى بها فنان العرب في أواخر الثمانينات الميلادية ، والتي لا يزال صداها يتردد حتى اليوم .
وفي خضم الارتباك ؛ تدخل مواطن سعودي كان متواجدًا بالملهى ، ليقوم بتقبيل أنف مواطنه ، في محاولة منه لإنهاء الموقف الطريف بحبة خشم ، قبل أن يتطور إلى ما لايحمد عقباه .


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 1 ساعة

خخخخخ
يخرب أبو المسكه
صراحة هذا وطني حتى المسكه جت على أغنية وطنية

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 48 دقيقة

والله ضحكني ورجعني مرة ثانية للخبر
آه يابطني

لكن أعجبني خشمك وأنهى الموضوع ياحبي لكم حتى والواحد معمر يشتاق للوطن

[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 36 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، لعنة اللَّه عليكم أجمعين🔥🔥🔥 في ملهى الدعارة ترقصون وتسكرون وللوطن تهينون✍🏻

كَيْف للبلد أن يَكُون ⬅️فوق هام السحب ➡️😂😂😂 وأنت أيها الفاسق وأقرانك الباحثين عَن الدعارة

والفسق والفساد الأخلاقي والمجون ⬅️ تصولون داخل ميادين الدعارة وملاهي الخمارة تجولون ➡️🔥🔥

صُورَة هَذَا الخبر الصحفي تشمئز مِنْهَا العقول السليمة والصحيحة وتقشعر مِنْهَا الأبدان ويندى لَهَا الجبين ؛

أناس يقتاتون ويشربون من مستنقعات الصرف الصحي 😂😂 وفَوْق هَذَا كلّه يُريدون إعتلاء السحاب😂

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 8970 ] نشر منذ 35 دقيقة

مسسسكين ذا ألخَشِــــــم كِـل شـــــي عـــــــــــــــلاه .👃😷😅😅.

[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يلعن ابو الحشيش والخمور اللي خلتكم مسخرة امام الله وخلقه .

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 27 دقيقة

سكر
رقاصه
وطنية
حب خشوم
نفس المضرطه اين ما ذهبو

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 26 دقيقة

والله كان سكران و ليس منسجما

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله عتقة..من حراس النادي..الله يهدي الجميع

إذا كان موظف مصيبة وإذا غير موظف المصيبة أعظم.

[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 22 دقيقة

مسكت علي السحب الغيم والغيوم

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