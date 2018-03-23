حب خشوم ينهى احتجاز مواطن لمطربه في ملهى ليلي بالقاهرة

أميرة خالد(صدى):

أنهى مواطن سعودي ، احتجاز إحدى مطربات المقاهي الليلية ، المتواجدة بمدينة القاهرة ، بعدما فرغت من أداء وصلتها الغنائية ، وذلك بعد محاولة أحد المتواجدين بالملهى ، منعها من الخروج ، مصرًا على أن تؤدي المطربة الأغنية الوطنية فوق هام السحب .

وفي التفاصيل ، علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة ، إن المواطن كان منسجمًا مع الوصلات الغنائية التي أدتها المطربة ، لدرجة أنه استوقفها أثناء خروجها ، محاولًا إجبارها على تأدية الأغنية فوق هام السحب ، إلا أن المطربة الشابة حاولت الاعتذار منه ، فأمسك بيدها رافضًا مغادرتها قبل أداء الأغنية الوطنية التي شدى بها فنان العرب في أواخر الثمانينات الميلادية ، والتي لا يزال صداها يتردد حتى اليوم .

وفي خضم الارتباك ؛ تدخل مواطن سعودي كان متواجدًا بالملهى ، ليقوم بتقبيل أنف مواطنه ، في محاولة منه لإنهاء الموقف الطريف بحبة خشم ، قبل أن يتطور إلى ما لايحمد عقباه .