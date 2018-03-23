الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على لحج

فهمي محمد(صدى):

أحكم الجيش الوطني اليمني اليوم، سيطرته على مواقع إستراتيجية متفرقة شمال محافظة لحج، جنوب البلاد.

وقال مصدر ميداني، إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى في جبهة كرش بمحافظة لحج ” ، تمكن خلالها الجيش من فرض سيطرته الكاملة على جبل السنترال، ومنطقة الجربوب الجبلية، جنوب شرق منطقة الشريجة ” .

ووفقاً للمصدر، فإن المعارك التي يخوضها الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلات التحالف تشهد تقدماً لصالحه ضد مليشيا الانقلاب التي تكبدت خسائر فادحة منها مقتل سبعة من عناصرها وإصابة العشرات، إضافة إلى أسر أكثر من 10 آخرين.