بالصور.. 200 طالب وطالبة يتنافسون في مسابقة عقول للحساب الذهني بمكة

سعيد العجل(صدى):

شهدت مساعد مدير إدارة المعاهد والمراكز بتعليم منطقة مكة المكرمة منال مطر التصفيات النهائية لمسابقة عقول المحلية للحساب الذهني في دورتها السادسة بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 8 مدارس للبنين والبنات هي مدراس مدارس الفتاة الأهلية ومدارس بشائر الإبداع ومدارس علا مكة ومدارس منارة ام القرى وابتدائية الفضل وابتدائية المعرفة ومدارس الفلاح وروضة الكوكب الصغير ومركز عقول مثمرة ومركز ثمار الغد تنافسوا في أكثر من 8 مستويات مختلفة للحساب الذهني.

من جهتها قالت وكيل برنامج عقول في الشرق الأوسط إيمان كشكو إنه سيتم ترشيح الأوائل في المسابقة التحريرية للمشاركة في المسابقة الدولية التي ستقام بدولة ماليزيا والتي ستقام في الشهر السادس من العام الميلادي الحالي برفقة المدربة الأولى للبرنامج في الشرق الأوسط ليلى طاشكندي و المدربة الأولى على مستوى الخليج العربي نبيلة كعكي مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى زيادة الحصيلة الحسابية لدى الطلاب والطالبات واكتشاف المواهب وتنمية القدرات وزيادة التنافس للوصول إلى المنصات العالمية لتمثيل المملكة.