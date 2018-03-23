بالفيديو.. وصول بعثة المنتخب الوطني إلى ملعب ماربيا الإسباني
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، إلى ملعب ماربيا الإسباني ، مساء اليوم الجمعة ، استعدادًا للقاء المنتخب الأوكراني .
وتأتي هذه المباراة الودية ، ضمن استعدادات الأخضر من المرحلة الثالثة لمعسكر التأهيل لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا .
📹| بعثة المنتخب الوطني الأول تصل ملعب ماربيا استعدادًا لمواجهة منتخب أوكرانيا بعد قليل..#معاك_يالأخضر🇸🇦🇸🇦#السعودية_أوكرانيا pic.twitter.com/fm72f73Fno
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 23, 2018
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