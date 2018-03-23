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بالفيديو.. وصول بعثة المنتخب الوطني إلى ملعب ماربيا الإسباني

بالفيديو.. وصول بعثة المنتخب الوطني إلى ملعب ماربيا الإسباني
نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، إلى ملعب ماربيا الإسباني ، مساء اليوم الجمعة ، استعدادًا للقاء المنتخب الأوكراني .

وتأتي هذه المباراة الودية ، ضمن استعدادات الأخضر من المرحلة الثالثة لمعسكر التأهيل لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا .


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