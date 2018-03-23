ولي العهد يعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا الحادث الإرهابي

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.

وقال سمو ولي العهد ” بلغني خبر الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق ” .