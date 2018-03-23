بالفيديو.. الخرفان توهق صالحة على الهواء

فهد الشمري(صدى):

في موقف طريف من نوعه ، تدخلت مجموعة من الخرفان ، أثناء مشاركة مواطنة تدعى ” صالحة ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” أكتيفيتي ” مع الإعلامية دلال المحمد .

وبدأ صوت الخرفان في الظهور ، بمجرد غناء المواطنة ” أمي يا نبع الحنان ” بمناسبة عيد الأم ، خلال البرنامج المُذاع عبر إذاعة ” يو إف إم ” .

وبعد انتهاء ” صالحة ” من أداء الوصلة الغنائية ؛ قدمت اعتذارها لدلال المحمد ، عن ظهور صوت الخرفان أثناء غنائها ، وهو ما دفع المذيعة للضحك بسبب هذا الموقف المحرج .