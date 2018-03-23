بالفيديو.. الخرفان توهق صالحة على الهواء
في موقف طريف من نوعه ، تدخلت مجموعة من الخرفان ، أثناء مشاركة مواطنة تدعى ” صالحة ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” أكتيفيتي ” مع الإعلامية دلال المحمد .
وبدأ صوت الخرفان في الظهور ، بمجرد غناء المواطنة ” أمي يا نبع الحنان ” بمناسبة عيد الأم ، خلال البرنامج المُذاع عبر إذاعة ” يو إف إم ” .
وبعد انتهاء ” صالحة ” من أداء الوصلة الغنائية ؛ قدمت اعتذارها لدلال المحمد ، عن ظهور صوت الخرفان أثناء غنائها ، وهو ما دفع المذيعة للضحك بسبب هذا الموقف المحرج .
مغابش[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماع ماع
صراحة ليتهم أعطوا الخرفان فرصة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8967 ] نشر منذ 2 ساعتين
هــي صــوتــها حـلـــو بَــــــس صـــوت الخِـــرفـان أحـلــــى .🐑🐏🤗😋😋🤗.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 44424 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههه
,, حلو حلو ياصالحه الله يصلحك ,,
.. حتى الخرفان تحن للحنان ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله صوتها حلو وعجب الخرفان بعد دخلن جو معها الله يحفظها ❤️
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي انااشوف البخرفان ماغلطت تشجعها وتحمست مع صوتها الجميل هههههههههههههههههه
بدل مايكون فيه جمهور يردد معها ردتت الخرفان الامر عادي جدا بس انتم كبرتوا الموضوع زياده خخخخخخخخخخخخ
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههههههههههههه بالتوفيق أخت صالحة،حقيقي صوتك شجي وأدائك أكثر من رائع.أعتبرك أنتي والأستاذ زياد من مدينة بريدة من أكثر المشاركين في الإذاعة المحبوبة Y.fm.شكرا لكم جميعا.
والشكر موصول للقائمين على إذاعتنا المحبوبة على مختلف برامجها وفتراتها على مدار الساعة،،تحية خاصة لبرنامج أكتفتي ومقدمته العزيزة الأخت:- دلال آل محمد المبدعة دائما.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 44 دقيقة
يا عالم وهل احنا بحاجة من يذكرنا بأهمية وغلاة الأم بعتقادي الخرفان سمعت الصوت وعتقدت أن أحد الخراف تائه عن القطيع 🌴