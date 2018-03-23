بالفيديو.. كلمة ولي العهد في حفل الشراكة ” السعودية- الأمريكية “

نايف السالم(صدى):

شهدت واشنطن، اليوم الجمعة، احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأميركا، بحضور ولي العهد وبمشاركة شخصيات سعودية وأميركية صنعت الكثير في سبيل الشراكة الراسخة بين البلدين.

وألقى الأمير محمد بن سلمان الخطاب الرئيسي في الحفل باللغة العربية، كما ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق وأحد الشخصيات السعودية التي خدمت العلاقات الثنائية بين البلدين الأمير بندر بن سلطان كلمة تحت عنوان ” معا ننتصر ” ، أضاء فيها على تاريخية تلك الصداقة والعلاقات الراسخة بين البلدين.

وكان ولي العهد، قد وصل الثلاثاء إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تمتد 3 أسابيع، وقد التقى الثلاثاء بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، كما التقى الخميس وزير الدفاع جيمس ماتس وتم الاتفاق على توقيع عقود تسليح بأكثر من مليار دولار.