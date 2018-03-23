” آل الشيخ ” يستنكر وجود فتاة في الاستوديو التحليلي لمباراة الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

استنكر رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، وجود مروة السالم في استوديو ” دوري بلس ” التحليلي لمباراة المنتخب الوطني الأول وأوكرانيا .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لا الاخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط ! استديو غير مقبول استغرب بعض التصرفات .