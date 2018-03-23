” آل الشيخ ” يستنكر وجود فتاة في الاستوديو التحليلي لمباراة الأخضر
استنكر رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، وجود مروة السالم في استوديو ” دوري بلس ” التحليلي لمباراة المنتخب الوطني الأول وأوكرانيا .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لا الاخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط ! استديو غير مقبول استغرب بعض التصرفات .
zezu[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 3 ساعات
والله الدنيا معفوسة عفس..الله المستعان.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههه اجل فاهمين غلط
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4190 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا انفرطت السبحه مين يقدر يلمها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 45 دقيقة
يومهم فاهمين غلط
ليش تاركو لهم الحبل على الغارب
ترى ذى صاير إنشكاح مو إنفتاح بس