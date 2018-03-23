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” آل الشيخ ” يستنكر وجود فتاة في الاستوديو التحليلي لمباراة الأخضر

” آل الشيخ ” يستنكر وجود فتاة في الاستوديو التحليلي لمباراة الأخضر
طلال الغامدي(صدى):

استنكر رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، وجود مروة السالم في استوديو ” دوري بلس ” التحليلي لمباراة المنتخب الوطني الأول وأوكرانيا .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لا الاخوان في دوري بلس فاهمين الموضوع غلط ! استديو غير مقبول استغرب بعض التصرفات .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 3 ساعات

والله الدنيا معفوسة عفس..الله المستعان.

[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههه اجل فاهمين غلط

[ عدد التعليقات: 4190 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذا انفرطت السبحه مين يقدر يلمها

[ عدد التعليقات: 1480 ] نشر منذ 45 دقيقة

يومهم فاهمين غلط
ليش تاركو لهم الحبل على الغارب
ترى ذى صاير إنشكاح مو إنفتاح بس

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