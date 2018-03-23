سامسونج تعترف بعيب خطير في هاتفها الجديد

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير إخبارية,أن هواتف سامسونج جالاكسي إس 9 وجالاكسي إس 9 بلس تعرضت لمشكلة خطيرة أصابت الكثير من المستخدمين بالصدمة والإزعاج, وتمثلت تلك المشكلة في أن المستخدمين اكتشفوا وجود بعض المناطق الميتة في الشاشة، التي لا تعمل خاصية اللمس فيها.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية, تركزت معظم الشكاوى في ظهور المشكلة بالمناطق العلوية من الشاشة اللمسية، مما يؤدي إلى عدم قدرة المستخدمين على سحب شريط الإشعارات على سبيل المثال.

وأضافت بعض التقارير, أن ذلك العيب قد يرجع إلى مناطق تشغيل سماعات الرأس، خاصة وأن معظم المستخدمين اشتكوا أن ظهور هذا العيب كان مقترنا بمحاولتهم تشغيل سماعات الرأس.

من جانبها، أصدرت شركة “ سامسونج ” الكورية الجنوبية، بيانا رسميا أقرت فيه بذلك العيب، وأعلنت عن فتحها تحقيقا لمعرفة سبب تلك المشكلة.