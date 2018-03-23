الجبير: على إيران أن تحترم القواعد الدولية وتخرج من اليمن

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن مباحثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأميركية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.

وأشار الجبير في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة، إلي أن إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على المملكة، وشدد على ضرورة أن تخرج إيران من اليمن وتحترم القواعد الدولية.

وشدد الجبير على أن المملكة لا تحتاج لمن يدافع عنها وتصريحات وزير خارجية إيران دائما غريبة، مؤكدا أنه على إيران تغيير سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة.

ولفت إلى أن إيران إذا أرادت أن يكون لها دور في المنطقة عليها أن تحترم حسن الجوار.