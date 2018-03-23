شاهد.. ” نائب الطبل ” يعطي مساعدات بالغوطة مقابل الهتاف للأسد

دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي, فيديو يظهر فيه نائب البرلمان السوري محمد قبنّض، والمعروف بنائب ” الطبل والزمر ” ، وهو يفرّق ويرمي مساعدات غذائية على أهالي الغوطة.

وأظهر الفيديو النائب, راكباً سيارة نقل متوسطة الحجم, ويقوم بتوزيع مساعدات غذائية على أهالي الغوطة، طالباً منهم الهتاف للأسد والإقرار بأنه ” رئيس ” لهم, وفي نفس الحين كان ماسكاً المعونة الغذائية بيده، رافعاً إياها للأعلى، ثم طارحاً سؤال على محاصَري الغوطة: ” مَن هو رئيسكم؟ ” ويكررها عدة مرات، فيقولون له: ” بشار الأسد ” ، فيرمي إليهم بما كان قبضه في يده.

ووصف النشطاء, الفيديو بأنه يجسد واحدة من أقسى صور الإهانة التي يمكن أن توجّه لمحاصرين خضعوا لحصار النظام السوري أكثر من خمس سنين، ثم أخرجوا من ديارهم بعد قصف استمر أكثر من شهر أدى لتهجيرهم.

كما ظهر إلى جانب قبنّض، عسكري في جيش النظام كان يطالب أهالي المنطقة بالهتاف للأسد هو الآخر، في واحدة من ” أشنع صور الابتزاز والإكراه والإهانة ” ، يمكن أن يتعرض لها بشرٌ محاصرون لسنوات، ثم أخرجوا من بيوتهم بفعل القصف.