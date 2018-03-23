” قرقاش ” : المشروع الحوثي يتجاوز حدود اليمن
أكد وزير الخارجية الإماراتي ، الدكتور أنور قرقاش ، إن مقابلة عبد الملك الحوثي في إحدى الصحف اللبنانية ، توضح دعم الميليشيا لإيران .
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مقابلة عبدالملك الحوثي في صحيفة الأخبار اللبنانية الْيَوْمَ تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه المليشيا .
وتابع قائلًا ” التحدي يتجاوز حدود اليمن ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، قرار الحزم إجراء ردعي بإمتياز ” .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4190 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر الحوثه والخونه