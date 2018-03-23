” قرقاش ” : المشروع الحوثي يتجاوز حدود اليمن

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي ، الدكتور أنور قرقاش ، إن مقابلة عبد الملك الحوثي في إحدى الصحف اللبنانية ، توضح دعم الميليشيا لإيران .

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مقابلة عبدالملك الحوثي في صحيفة الأخبار اللبنانية الْيَوْمَ تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه المليشيا .

وتابع قائلًا ” التحدي يتجاوز حدود اليمن ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، قرار الحزم إجراء ردعي بإمتياز ” .