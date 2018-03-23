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” قرقاش ” : المشروع الحوثي يتجاوز حدود اليمن

” قرقاش ” : المشروع الحوثي يتجاوز حدود اليمن
أبوظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي ، الدكتور أنور قرقاش ، إن مقابلة عبد الملك الحوثي في إحدى الصحف اللبنانية ، توضح دعم الميليشيا لإيران .

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مقابلة عبدالملك الحوثي في صحيفة الأخبار اللبنانية الْيَوْمَ تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه المليشيا .

وتابع قائلًا ” التحدي يتجاوز حدود اليمن ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، قرار الحزم إجراء ردعي بإمتياز ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4190 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفينا شر الحوثه والخونه

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