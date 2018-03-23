الوليد بن طلال يتكفل بمدرب الهلال القادم

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن الأمير الوليد بن طلال وصاحب شركة المملكة الراعي الرسمي لفريق الهلال، عرض تكفله بكافة تكاليف المدير الفني القادم للفريق.

وأكد الأمير على الأمير نواف بن سعد، أنه يكون المدير الفني القادم صاحب سيرة ذاتية قوية ترضي طموحات جماهير الزعيم واعضاء الشرف.

وأوضح المصدر، أن الإدارة الهلالية بدورها بدأت بالبحث عنه، وتؤكد ذات المصادر بأن نية الإدارة في أن يكون المدرب القادم لم يسبق له التواجد في الدوريات الخليجية، كما وعد الأمير الوليد بالتكفل التام بالتجديد لبعض اللاعبين.