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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

شرطة حائل تطيح بثلاثة أحداث سرقوا محلًا تجاريًا بسلاح أبيض

شرطة حائل تطيح بثلاثة أحداث سرقوا محلًا تجاريًا بسلاح أبيض
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد / سامي بن فهيد الشمري ، أنه في صباح يوم الخميس الموافق 5/ 7/ 1439هـ ، تبلغت الجهات الأمنية عن تعرض أحد المحلات التجاريه للسطو بالسلاح الأبيض من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي ، وبطاقات إعاده الشحن ، ولاذوا بالفرار .

وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات الأمنيةموقع الحادث وتمكنت بفضل الله بوقت وجيز من القبض على ثلاثة احداث سعوديي الجنسية ، بتهمة إرتكاب تلك الحادثه .

تم ايداعهم دار الملاحظة الإجتماعية ، تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابه العامه بالمنطقه .
… والله الموفق،،،،


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