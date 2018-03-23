شرطة حائل تطيح بثلاثة أحداث سرقوا محلًا تجاريًا بسلاح أبيض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد / سامي بن فهيد الشمري ، أنه في صباح يوم الخميس الموافق 5/ 7/ 1439هـ ، تبلغت الجهات الأمنية عن تعرض أحد المحلات التجاريه للسطو بالسلاح الأبيض من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي ، وبطاقات إعاده الشحن ، ولاذوا بالفرار .

وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات الأمنيةموقع الحادث وتمكنت بفضل الله بوقت وجيز من القبض على ثلاثة احداث سعوديي الجنسية ، بتهمة إرتكاب تلك الحادثه .

تم ايداعهم دار الملاحظة الإجتماعية ، تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابه العامه بالمنطقه .

… والله الموفق،،،،