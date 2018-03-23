رونالدو يطالب ريال مدريد بزيادة يورو واحد عن ميسي لتجديد عقده
كشفت تقارير صحفية ، عن مطالبة نجم ريال مدريد ، كريستيانو رونالدو ، ناديه ، بالحصول على ” يورو واحد ” أكثر مما دفعه برشلونة إلى ليونيل ميسي ، عندما جدد عقده خلال العام الماضي .
ووفقًا لوسائل إعلامية إسبانية ، فإن ” رونالدو ” يريد أن يوقع مع الملكي بزيادة عن ميسي ولو يورو واحد فقط ، وذلك بعدما وقع النجم الأرجنتيني مع برشلونة بمبلغ مذهل وصل إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد .
عبدالله[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما رأيت اكثر غرور ولا اكبر غيره من الاخرين مثل هذا الشيء المسمى كريستيانو رونالدوا.
يخرج من الملعب غاضبا اذا فاز ريال مدريد ولم يسجل هو اي هدف،
ولكنه لا يهتم كثير اذا خسر الفريق ما دام انه سجل هدف او هدفين.
مجده الشخصي اهم من اي شي ومن كل شي،
ولابد لجميع اللاعبين ان يمرروا الكره له لكي يسجل هو ويصعد هو ويفرح هو ولا يهمه الاخرون ابدا.
قبل ايام صرح بانه افضل من لعب الكره علـى مر التاريخ!
وغضب غضبا شديدا عندما علم ان صفقة كاريث بيل تتجاوز قيمة صفقته!
والان يطالب بان يكون عقده افضل من ميسي!