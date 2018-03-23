رونالدو يطالب ريال مدريد بزيادة يورو واحد عن ميسي لتجديد عقده

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية ، عن مطالبة نجم ريال مدريد ، كريستيانو رونالدو ، ناديه ، بالحصول على ” يورو واحد ” أكثر مما دفعه برشلونة إلى ليونيل ميسي ، عندما جدد عقده خلال العام الماضي .

ووفقًا لوسائل إعلامية إسبانية ، فإن ” رونالدو ” يريد أن يوقع مع الملكي بزيادة عن ميسي ولو يورو واحد فقط ، وذلك بعدما وقع النجم الأرجنتيني مع برشلونة بمبلغ مذهل وصل إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد .