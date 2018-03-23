” شوقية مكة ” تزيل 4 مصانع طوب مخالفة

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس الخميس، حملة موسعة على مصانع الطوب، بمشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والضبط الإداري والمرور وشركة الكهرباء، وذلك ضمن لجنة شكلت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة للقضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي في المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن البلدية تسعى إلى إزالة كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي والبصري، من خلال حملاتها المستمرة على هذه المواقع، مشيرًا إلى أنه تم أمس إزالة 4 مصانع يدوية للطوب تديرها عمالة مخالفة بجنوب مكة المكرمة وعلى مساحة شاسعة وبدون تصاريح نظامية، إضافة التي افتقارها للاشتراطات الصحية والبيئية، وتم إتلاف أكثر من (100.000) بلكة جاهزة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأكد المهندس ممدوح عراقي أن البلدية لن تتوانى عن المشاركة مع كافة الجهات المعنية للتعاون في كل ما يسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم وتأمين الأجواء الصحية لهم.