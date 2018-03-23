حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت

حمود العنزي (صدى):

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، توقعاتها بشأن الطقس ، حيث يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ، وتصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم لكل ساعة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الجوية ، قد تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على هذه المناطق ، لافتة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا عليها .

ولفتت الهيئة ، إلى وجود توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .