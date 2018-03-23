العثور على مواطن مقتولًا داخل مزرعته بالقطيف

نايف السالم(صدى):

باشرت شرطة محافظة القطيف، التحقيق في حادث مقتل مواطن ثلاثيني بعدة طلقات نارية في مزرعته.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه عند الساعة (11:00) من مساء أمس الخميس، باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً من مواطن ثلاثيني عن خروج والده من المنزل مساء يوم الأربعاء قاصداً مزرعته الكائنة بمدينة سيهات وتأخره عن العودة لمنزله، وأنهم بعد قيامهم بالتحقق من مزرعته عثروا عليه وقد فارق الحياة؛ إثر تعرضه لعدة طلقات نارية.

وتابع: ” تم تنفيذ إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها ” .