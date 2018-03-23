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” الجبير ” : سيتم حل قضية قطر خليجيا

” الجبير ” : سيتم حل قضية قطر خليجيا
علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير ، إن النزاع مع قطر لا علاقة له بالعلاقات السعودية الأمريكية ، لافتًا إلى أن قضية قطر خليجية ، وسيتم حلها خليجيًا .

وأشار ” الجبير ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة ، بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، إلى أن المملكة وضعت قائمة بممولي الإرهاب ، ورفضتها قطر ، لافتًا إلى أن ذلك يمثل إقرارًا منها بأنها تمول الإرهاب .

وأوضح وزير الخارجية ، أن المملكة تأمل من الدوحة أن تصحح من مسارها ، لتعود إلى الطريق الصحيح .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 4 ساعات

اكيد , شي يوكد ان الدرس مفهوم .

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