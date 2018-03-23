” الجبير ” : سيتم حل قضية قطر خليجيا
أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير ، إن النزاع مع قطر لا علاقة له بالعلاقات السعودية الأمريكية ، لافتًا إلى أن قضية قطر خليجية ، وسيتم حلها خليجيًا .
وأشار ” الجبير ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة ، بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، إلى أن المملكة وضعت قائمة بممولي الإرهاب ، ورفضتها قطر ، لافتًا إلى أن ذلك يمثل إقرارًا منها بأنها تمول الإرهاب .
وأوضح وزير الخارجية ، أن المملكة تأمل من الدوحة أن تصحح من مسارها ، لتعود إلى الطريق الصحيح .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 4 ساعات
اكيد , شي يوكد ان الدرس مفهوم .