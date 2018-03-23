حساب المواطن يؤكد على تسجيل عقد العقار

عادل الحربي (صدى):

أكد حساب المواطن، على ضرورة أن يكون عقد الإيجار الخاص بالمستفيدين من الدعم مختومًا من مكتب العقار، وجاء ذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن.

وقال البرنامج عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحرص إدارة حساب المواطن على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات.

وأوضح حساب المواطن، أن ذلك يأتي من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.