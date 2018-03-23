حساب المواطن يؤكد على تسجيل عقد العقار
أكد حساب المواطن، على ضرورة أن يكون عقد الإيجار الخاص بالمستفيدين من الدعم مختومًا من مكتب العقار، وجاء ذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن.
وقال البرنامج عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحرص إدارة حساب المواطن على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات.
وأوضح حساب المواطن، أن ذلك يأتي من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
خالد[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 3 ساعات
رجع حساب المواطن من حافــــــز كل يوم يطلع بموضوع وكل يوم يهدد من كثر المبلغ الذي يصرف 300 ريال ما تسدد فاتوره اركدو تراكم اشغلتمونا مره عقد ومره تحديث وبعدها ضرورى ندخل على حساب المواطن كل اسبوع نحدث
الرعد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
كلها ٢٦٣ ريال يدخلها البنغالي 👤في نص يوم من غسيل السيارات🚘🚗 ترى البنغاليه لأفتين نظرنا بقوه اليومين ذي
كنا ذيك اليومين غافلين عنهم ::