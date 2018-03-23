بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريباته؛ تحضيرًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، حيث تخلّل المران تدريبات مخصّصة في حالتي الدفاع والهجوم، تعتمد على السرعة ومحاولة استخلاص الكرة من المنافس.

كما واصل رباعي فريق الهلال الأول لكرة القدم ” متعب المفرج، حسن كادش، سلمان الفرج ومختار فلاتة ” مساء اليوم برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ومن المقرر أن يغادر في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء المقبل، لاعبي الفريق ” حسن كادش ” ، إلى مدينة ” ليون الفرنسية ” ؛ وذلك لمتابعة حالة اللاعب الصحية، وسير برنامجه التأهيلي لدى الطبيب ” بيرتراند سونيري كوتيت ” .