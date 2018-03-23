قائد ” الناتو ” السابق يشيد بشخصية ولي العهد القوية

نايف السالم(صدى):

كثف الإعلام الأمريكي ، تركيزه على متابعة نشاطات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – ، خلال يومه الثالث في زيارته الرسمية إلى واشنطن .

ويأتي ذلك ، بعدما تداولت إحدى الصحف الأجنبية ، مقطع فيديو حول محطات الزيارة ، احتل الأعلى مشاهدة عبر الموقع الإلكتروني ، بالرغم من أن مدته لا تتعدى الأربع دقائق ، ليحمل عنوان ” أسباب زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية من ساحلها الغربي إلى الشرقي ” ، ليلخص أهم وأبرز لقاءات سمو ولي العهد ونشاطاته بالبلاد .

وحرصت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” التي نشرت مقطع الفيديو ، على الإشارة لمقال ستيفاني يانغ ، وآخر لكريستوفر اليسي ، حيث تطرقا إلى اتفاق الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على مخاطر التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط ، منتقدين الاتفاق النووي الإيراني .

وانفردت مجلة ” التايم ” الأمريكية ، يوم أمس الخميس ، بمقال لجيمس ستافريديس ، القائد السابق لحلف الشمال الأطلسي ” الناتو ” ، بعنوان ” ولي عهد السعودية أقنعني أنه قوة يحسب لها حساب ” ، والذي تطرق فيه إلى زيارته لسمو ولي العهد للمرة الأولى ، قائلًا ” التقيت ولي العهد للمرة الأولى في زيارة إلى الرياض عندما دعاني إلى القصر الرئاسي .. وخلال عقد أمضيته كمسؤول عسكري أميركي، وخلال سنواتي الخمس الأخيرة كعميد جامعة لقسم العلاقات الدولية التقيت معظم رؤساء الدول الرئيسية ” .

وتابع قائلًا في مقاله ” ويأتي الأمير محمد في مطلع القائمة الأكثر تميزا وتأثيرا لطاقته ورؤيته وطموحه ” ، ليختتم مقاله موضحًا أن سمو ولي العهد ، لديه إصرار كبير على انتهاز اللحظة ، متوقعًا له مستقبل ملئ بالنجاحات في مشاريعه الإصلاحية بالمملكة في كافة المجالات .