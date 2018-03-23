موجة سخرية من خطأ عالم فلكي رغم اعتذاره

كيب تاون(صدى):

اعتذر أحد علماء الفلك، من جامعة كيب تاون، عن خطئه، بعد أن أعلن عن اكتشافه لضوء ساطع في السماء ليلا، وعلم لاحقا أنه لم يكن إلا كوكب المريخ.

ونشر عالم الكونيات بيتر دانسبي، خبر وجود عابر بصري شديد ‏السطوع باستخدام تلسكوب عاكس بقطر 80 ملم‏، ربما لم ‏يسبق ‏له مثيل، على منصة لعلم الفلك على الإنترنت تسمح للعلماء بنشر اكتشافاتهم ومناقشتها، إلا أنه أدرك خطأه بعد 40 دقيقة، وأن ما شاهده هو كوكب المريخ.

ورغم اعتذار العالم عن إعلان ‏الاكتشاف، والإزعاج الذي ‏تسبب فيه، فقد اندلعت موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ‏ومنحه أحد المغردين شهادة شكر على اكتشاف المريخ، ما دعا العالم دانسبي إلى التأكيد على أنه يجب أن يكون أكثر حذرا في المرات القادمة.