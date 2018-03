بالفيديو.. وصول القوة المشاركة لتمرين ” درع الخليج “

وصلت القوة المشاركة من طيران الحرس الوطني السعودي في تمرين درع الخليج المشترك 1، الذي تنظمه وزارة الدفاع بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة، إلى مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة في المملكة قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول المشاركة، والتي تتصدر أربع دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى عشرة جيوش في العالم.

يُذكر أن التمرين يُعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وصول القوة المشاركة من طيران الحرس الوطني السعودي لتمرين #درع_الخليج المشترك -1 #خليجنا_درع_محصن

The Saudi National Guard Forces arrive at the #Gulf_Shield Joint Exercise -1 location #Our_Gulf_Is_A_Fortified_Shield pic.twitter.com/T3JwR5Qi33

— درع الوطن (@diraalwatan) ٢٢ مارس، ٢٠١٨