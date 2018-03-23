رسميًا.. لوس أنجلوس جالاكسي يضم إبراهيموفيتش

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، اليوم الجمعة، ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأمريكي مقطع فيديو قصير يظهر فيه إبراهيموفيتش مرتديًا قميص لوس أنجلوس جالاكسي يحمل الرقم 9، وبصحبته ” أسد ” في إشارة إلى التشبيه الذي اعتاد المهاجم السويدي أن يصف به نفسه.

وبدأ المهاجم السويدي مسيرته في نادي مالمو بمسقط رأسه، قبل مسيرة تاريخية لعب خلالها بقمصان أياكس الهولندي، يوفنتوس، إنترناسيونالي وميلان الإيطاليين، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما ساهم في تحقيق مانشستر يونايتد لثلاثة ألقاب خلال الموسم الماضي، قبل تعرضه لإصابة قاسية في نهاية الموسم.