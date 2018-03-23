ما لا تعرفينه عن أضرار أحمر الشفاه

أماني الغامدي(صدى):

تقول الدكتورة وفاء علم الدين، المختصّة بالأمراض الجلدية، إن الكثير من السيدات لا يستطعن الاستغناء عن أحمر الشفاه، لكن يجب أن يكون النوع جيدًا ويحتوي على مرطبات ويضمن سلامة الشفاه، ومن الضرورة تجنب الأنواع غير المعروفة والشعبية لاحتوائها على الرصاص والمعادن.

وتشير علم الدين إلى أن أحمر الشفاه قد يتسبب في:

– حدوث اكزيما مع احمرار وحكة وقشرة حول الفم.

– الإصابة بالاختناق إذا كانت إحدى المستخدمات تعاني من حساسية ما من بعض المكونات.

– الإصابة ببقع داكنة عند وجود مواد معينة تتفاعل مع أشعة الشمس.