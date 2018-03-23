” تعليم جدة ” يوضح ملابسات دخول قائدات الروضات لمدارس البنين

نايف السالم(صدى):

أوضح متحدث الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، ملابسات الخطاب الموجه من مدير مكتب التعليم بوسط جدة، والذي يقضي بتكليف قائدي المدارس التابعة للمكتب، بالتأكيد على تسهيل مهمة قائدات الروضات بالدخول إلى مدارس البنين الابتدائية .

وأشار ” الصقيران ” إلى أن البرنامج المشار إليه في الخطاب، يعد برنامجًا تعريفيًا لطلاب رياض الأطفال، والمتنقلين منهم إلى المرحلة الابتدائية خلال العام المقبل، لتعريفهم ببيئة المدرسة والصف، وكيفية الشراء من المقصف المدرسي، حيث تنتهي مهمة الكادر النسائي للروضة عند باب المدرسة، بتسليم الأطفال لقائد المدرسة وفريق العمل، دون الدخول إليها إطلاقًا .

وأوضح متحدث إدارة تعليم جدة، إن ما ورد في الخطاب المتداول، تضمن خطأ في الصياغة من قبل الجهة التي صدر منها، لافتًا إلى أنه تم استدراك الخطأ ومعالجته على الفور .