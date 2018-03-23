المرور في تحدي جديد مع السائقين وأم الدبدوب
كشف تطبيق للهواتف الذكية، عن مخالفة أحد الوافدين، الذي كان يتحدث في جواله منسجمًا مع فتاة هندية تمسك دبدوبًا، أثناء قيادته المركبة وسط الزحام .
وأظهر التطبيق الذي يعتمد على الدردشة المباشرة بالصوت والصورة، الفتاة وهي تتحدث مع مواطنها الموجود للعمل بالمملكة، حيث كانا يتناقشان، وعلى ما يبدو أنه ” زوج المستقبل ” ، دون أن يكترث للحوادث والمخاطر التي قد تنتج من انشغاله عن قيادة المركبة وسط الزحام الشديد .
ويأتي هذا، بالتزامن مع إعلان المرور بدء تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، خلال مطلع الشهر الجاري .
جلال الربيعة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق
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