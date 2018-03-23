المرور في تحدي جديد مع السائقين وأم الدبدوب

نايف السالم(صدى):

كشف تطبيق للهواتف الذكية، عن مخالفة أحد الوافدين، الذي كان يتحدث في جواله منسجمًا مع فتاة هندية تمسك دبدوبًا، أثناء قيادته المركبة وسط الزحام .

وأظهر التطبيق الذي يعتمد على الدردشة المباشرة بالصوت والصورة، الفتاة وهي تتحدث مع مواطنها الموجود للعمل بالمملكة، حيث كانا يتناقشان، وعلى ما يبدو أنه ” زوج المستقبل ” ، دون أن يكترث للحوادث والمخاطر التي قد تنتج من انشغاله عن قيادة المركبة وسط الزحام الشديد .

ويأتي هذا، بالتزامن مع إعلان المرور بدء تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، خلال مطلع الشهر الجاري .