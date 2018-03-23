موظف يستولي على 10 ملايين درهم من أحد البنوك

ابوظبي(صدى):

بدأت محكمة جنايات دبي في محاكمة مواطن خليجي متهم بسرقة مبالغ مالية طائلة من أحد البنوك التجارية، بعدما استغلَّ وظيفته في خداع بعض العملاء.

وفي التفاصيل: المتهم وهو هارب، ومن جنسية خليجية، تواصل مع رجل أعمال خليجي، هاتفيًا، وأبدى له رغبة البنك في منحه تسهيلات كونه رجال أعمال، وذا مكانة مرموقة في العمل التجاري، وأنه جمع معلومات عن شخصيته، ثم طلب مقابلته، معربًا له عن نية البنك منحه 10 ملايين درهم.

وفي التحقيقات طلب المتهم من ضحيته المستندات المطلوبة والتوقيع على استمارة فتح حساب شخصي باسمه، وهو ما تم بالفعل، حيث فتح حسابًا بنكيًا له.

واعتمد صحة البيانات الواردة بموجب التوقيع، إلا أنَّه استغل هذا الحساب بقصد الاستيلاء على أموال البنك الذي تبيّن لإدارته بأن المتهم دون رقم هاتفه الشخصي بدلاً من رقم هاتف رجال الأعمال عندما باشر بتعبئة استمارة فتح الحساب، قبل أن يجري له معاملة تجارية للحصول على قرض شخصي باسمه.

وأرفق المتهم صورة ضوئية لعقد رهن من الدرجة الأولى مزورا، بين البنك المتضرر بصفته المرتهن، وبين رجل الأعمال بصفته الراهن، عبارة عن عقار في إمارة أبوظبي، على أن يكون هذا الرهن لصالح المرتهن لتأمين سداد قيمة القرض وهي 10 ملايين درهم.

بعدها طلب المتهم بطاقة سحب خاصة بالحساب ليسلمها للعميل، فاستلمها، وتمكن من سحب المبالغ على دفعات، أودع بعضها في حساب آسيوية تتهمها النيابة بالضلوع في الجريمة، موضحة أنها اتفقت مع المتهم على أن يساعدها في فتح حساب بنكي، مقابل مساعدته في الاستيلاء على المبالغ المحولة من حساب رجل الأعمال وحوَّل المتهم 1.9 مليون درهم.