صورة نادرة لجواز سفر الملك فيصل في معرض ” الفيصل.. شاهد وشهيد “

محمود البلوي(صدى):

حظي أول جواز سفر خاص بالملك فيصل بإعجاب زوار معرض ” الفيصل.. شاهد وشهيد ” ، حيث تميز الجواز ببساطته وحجم أوراقه المتوسط التي كتب عليها بخط اليد اسمه وصفته آنذاك ” نائب جلالة الملك ” .

كما كتب على الجواز عمره وقتها ” 22 عاماً ” وميلاده في الرياض نجد، وصفاته الشخصية، حيث كان طوله 176 سم إضافة إلى لون بشرته.

ويتلقى معرض ” الفيصل .. شاهدٌ وشهيد ” إقبال كثيف من قبل أهالي تبوك، حيث يحكي المعرض مسيرة الملك فيصل بن عبدالعزيز.

يذكر أن المعرض أقيم في تبوك الثلاثاء الماضي ولمدة شهر، وهو يفتح أبوابه لعموم الزوار في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك على فترتين صباحية ومسائية.