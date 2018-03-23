وثائق سعودية تجدد فتح ملف 11سبتمبر ضد إيران

نايف السالم(صدى):

قدم محامو المملكة العربية السعودية مستندات جديدة لمحكمة أمريكية يتهمون من خلالها إيران بالضلوع في أحداث 11 سبتمبر عام 2001، التى استهدفت عدة منشآت تجارية وعسكرية أمريكية

وتقدم المحامون بهذه المستندات للمحكمة المختصة للتحقيق في القضية؛ حيث تشير هذه الوثائق الجديدة إلى دور طهران في تدريب طياري تنظيم “القاعدة”، الذين نفذوا عمليات ضرب برجي التجارة العالميين في نيويورك، ومقر للجيش الأمريكي في ولاية فيرجينا, وأشارت هذه المستندات إلى أن النظام الإيراني وحزب الله اللبناني وتنظيم القاعدة شكلوا غرفة عمليات مشتركة لتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي في الولايات المتحدة.

واتهم محامو المملكة جهاز الاستخبارات الإيراني بدعم تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة في المنطقة وأنه قدم معلومات وتدريبات لأعضاء التنظيم الإرهابي.

كما ذكرت المحكمة أنها فتحت تحقيقًا موسعًا حول دور إيران في هذه العمليات بعد حصولها على دليل مادي؛ وهو جوازات سفر لمنفذي العملية؛ إذ تشير جوازاتهم إلى أنهم انتقلوا من إيران لأفغانستان في الفترة المذكورة.