بالفيديو.. شخص يعذب قطة حتى الموت

اميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يقوم بتعذيب قطة حتى الموت.

وأظهر الفيديو الشخص وحوله 3 قطط، وقام بالإمساك بأحدها، ورماه عاليًا في الهواء ليسقط فوق سقف حجرة قريبة، محدثًا صوتًا عقب ارتطام جسده بالسقف.

وتباينت ردود أفعال المغردين على الواقعة، حيث تعامل معها البعض باعتبارها نوعا من المزاح، بينما اعتبرها آخرون قسوة غير مبررة تجاه الحيوانات؛ حيث إن سقوط القط فوق سقف صفيحي ربما يكون أدى إلى إيذائه.