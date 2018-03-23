بالفيديو.. شخص يعذب قطة حتى الموت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يقوم بتعذيب قطة حتى الموت.
وأظهر الفيديو الشخص وحوله 3 قطط، وقام بالإمساك بأحدها، ورماه عاليًا في الهواء ليسقط فوق سقف حجرة قريبة، محدثًا صوتًا عقب ارتطام جسده بالسقف.
وتباينت ردود أفعال المغردين على الواقعة، حيث تعامل معها البعض باعتبارها نوعا من المزاح، بينما اعتبرها آخرون قسوة غير مبررة تجاه الحيوانات؛ حيث إن سقوط القط فوق سقف صفيحي ربما يكون أدى إلى إيذائه.
شخص يعذب #قطة pic.twitter.com/tMtI84Z48x
— Mohamed Eliraky (@m7mdeliraky) March 23, 2018
ابوخالد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
شخص حقير والأكيد أنه متعاطي وغير طبيعي .
الله يشل إيده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8040 ] نشر منذ 1 ساعة
حرام😣الله المستعان ويهديه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 46 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 26612 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله المستعان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 33 دقيقة
خاب وخسر …