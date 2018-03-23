بالصور.. رئيسة جمعية طاقة بظفار تقيم مهرجان

رشاد اسكندراني(صدى):

تشرفت عضوه ملتقي رواد ومواهب الشاعره العمانية نور المعشنيه رئيسة جمعية طاقة باستقبال سعادة معالي الشيخ سالم مستهيل المعشني أثناء رعاية معاليه مهرجان طاقة، وتم أستضافتهم بعد حفل المهرجان في القرية الريفية المشرفة عليها جمعية طاقة.

وبهذه المناسبة صرحت الاستاذة نور المعشنية بالقول: ” قبل إسبوع تم إختياري كرئيسة جمعية طاقة وهذه احدي إنجازاتنا التي نفتخر بها ولدينا برنامجا حافلا بالفعاليات والنشاطات التي تتشرف جمعيتنا طاقة بالتعريف بها. وتكمل المعشنية قائلة: ” لدي إعتراف لابد أن أعلنه من خلالكم وفي الصحف السعودية الا وهو: ” كوني عضوه في ملتقي الاوفياء ملتقانا الراقي والاخلاقي رواد ومواهب والذي حملنا مسئولية كبيرة في العمل التطوعي والخيري والانساني لنثر ونشر السعادة حولنا، وهنا لابد أن أقدم الشكر الجزيل لمن كان جسرا للسعادة بيني وبين هذا الملتقي المثمر الحبيبة الصديقة الوفية سفيرة السعادة والتطوع نوره محمد، والشكر موصول لعراب الملتقي اخي الفاضل الدكتور محسن الشيخ ال حسان-المشرف العام علي الملتقي والي كل عضو/عضوه من ال ٢٥٦ ومن ١٩ دولة. وشكرا لكل الصحف الالكترونية التي تحرص في نشر أخبارنا في السلطنة بصورة عامة وظفار خاصة…وجمعه مباركة للجميع.