طبيب ينصح مرضى الاكتئاب الشيبان بمشاهدة الحسناوات

اميرة خالد(صدى):

حقق مقطع فيديو بث على قنوات اليوتيوب أكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك بعد أن قدم أبطال المادة فيديو فكاهي لطبيب إيطالي وهو يقوم بمعالجة زوار عيادته من كبار السن من الاكتئاب.

وظهرت في بداية مقطع الفيديو وجود كبار السن من المرضى في العيادة، وهم على وشك الجنون؛ وذلك قبل أن تعود لهم الحياة بمجرد دخول فتاة حسناء عليهم، في إشارة إلى أن الحياة أمامهم وعليهم البحث عن التجديد .

ويذكر أن هناك 140 مليون مريض مصاب بمرض الاكتئاب على مستوى العالم، ولا يقل العدد عن مليون و400 الف مريض بالاكتئاب، ووجود علاج لا توجد له أعراض جانبية مزعجة للمريض سوف يساعد الكثير من هؤلاء المرضى على الاستمرار فى العلاج وعدم الوصول الى مرحلة الرغبة فى التخلص من الحياة نتيجة الام المرض.