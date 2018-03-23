” سكوتر ذكي ” يتسبب في حريق بجازان

تركي السالم(صدى):

تلقى مركز التوجيه والتحكم في الإدارة العامة للدفاع المدني, بمدينة بجازان، بلاغاً حول اندلاع الحريق، ثم انتقلت فِرَق الدفاع المدني لمباشرة الحادث وإخماد النيران, وتسَبّب الحريق الذي اندلع داخل احدى المنازل بإسكان الأمير محمد بن ناصر الخيري بحي السويس، في عدد من حالات الإختناق تَلَقّت العلاج في الموقع ذاته.

وأظهرت التحقيقات أن سبب الحادث هو تماسّ كهربائي في جهاز ” السكوتر الكهربائي الذكي ” أثناء الشحن.

ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع, إلى توخي الحيطة والحذر والحرص على اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية والمواصفات والمقاييس المعتمدة ومراعاة مدة الشحن.