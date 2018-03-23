قوات التحالف العربي تعلن تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي، منذ قليل، تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الموالية لإيران قبالة الساحل الغربي لليمن.

وكانت المتحدث باسم التحالف العربي، قد أكد في وقتًا سابق أن ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء الحديدة بالقوارب المفخخة ما يعد تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية. مشددا على أن هناك تفهما دوليا لهذه التهديدات.

ولفت إلى أن الميليشيات أطلقت 95 صاروخا باليستيا، وتصدى التحالف لجميع هذه الصواريخ ودمرها، كما هددت ميليشيا الحوثي العديد من القبائل اليمنية.