تمارين منزلية لشد الوجه تجعلك تبدين أصغر سنا

أماني الغامدي(صدى):

وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة نورث وسترن، فإنّ 30 دقيقة في اليوم من تمارين الوجه، أو القيام بها مرتين في الأسبوع، ينتج عنه مظهر أصغر ووجنتين أكثر امتلاء وبدون ترهلات، وهي أخبار رائعة للمرأة التي تفضل اختيار وسائل طبيعية للجمال بدلا من منتجات التجميل الباهظة الثمن.

ووفقاً للدراسة، فإنّ النساء اللواتي قمن بهذه التمارين بدون أصغر سناً بعد 20 أسبوع من ممارستها، ويمكن لك تجربة هذه التمرينات بنفسك فهي بسيطة جدًا.

التمرين الأول: شدّ ما حول العين

ضعي كلاً من يديك أفقيًا أسفل خط الرموش السفلي وفوق عظام الوجنتين، إضغطي بيديكِ على سطح الجلد، مع تثبيت العضلات في مكانها لخمس ثواني. بعد ذلك إضغطي الخدود إلى الأعلى نحو عينيك، بينما عيناك تحدّقان إلى الأمام، انتظري لخمس ثواني أخرى وكرري التمرين ثلاث إلى خمس مرات.

التمرين الثاني: شدّ الوجه والوجنتين

ضعي إصبعيك على جبينك واضغطي ثم واصلي الضغط نزولاً على كل العضلات في وجهك، مع ضم عينيك بشدة، وزم شفتيك أثناء الضغط على وجهك، وصولا إلى ذقنك. ثم قومي بتمرين معاكس أي التوسع بدلاً من الانكماش. وذلك بأن تضعي إصبعيك على جبينك وتواصلي الضغط نزولا على كل العضلات في وجهك، لكن مع فتح عينيك ورفع حاجبيك تماما وفتح فمك إلى أقصى حد ورفع ذقنك قليلا.. كرري هذه الحركات ثلاث إلى خمس مرات لكل منها.

التمرين الثالث: شد أسفل الذقن

ضعي يديك أسفل ذقنك، ثم ضعي لسانك على سقف فمك مع إبقاء شفتيك مغلقتين، إضغطي ذقنك باتجاه الأعلى، وابقي على هذا الحال لخمس ثواني، قومي بأداء التمرين مجدداً لكن مع فم مفتوح، وضغط ذقنك باتجاة الأسفل، إبقي كذلك أيضا لخمس ثواني. كرري هذا التمرين 3 مرات.