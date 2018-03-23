شاهد اختلاف سلوك قادة المركبات بعد رصد مخالفات الجوال
أجرى فريق مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” تجربة لمعرفة مدى التزام قائدي السيارات بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة بعد تطبيق الرصد الآلي للمخالفات، ومقارنتها بنتيجة تجربة سابقة أجريت في نفس التوقيت والمكان، قبل الرصد.
وأظهرت النتيجة تباينا كبيرا في عدد المخالفات بين التجربتين، ففي التجربة السابقة قبل تطبيق الرصد الآلي بلغ عدد المخالفات 50 مخالفة في 5 دقائق، فيما رُصدت في التجربة الثانية 7 مخالفات فقط بعد الرصد الآلي.
ابو راكان[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلي الناس تتبع النظام
فيه نظام تمشي الأمور
خراب هي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 10 دقائق
انتم لو تكملون جميلكم وتلتفتون للتجاوز الغير نظامي والتظليل كان تريحونا من هالجحلط اللي اعدمونا