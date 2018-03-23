بالفيديو.. مجرمون في قبضة رجال الأمن خلال ساعات

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي للأمن العام، مقطع فيديو بعنوان ” في قبضة الأمن ” يحتوي علي عدد من المقاطع المصورة لعدد من الجرائم الذي نجح في الإطاحة بالمتورطين بها.

وأظهر الفيديو، نجاح رجال الأمن في كشف ملابسات جرائم التحرش والسرقة والجرائم الأخلاقية والتعنيف وغيرها، موضحًا استعدادات قوات الأمن لتقديم المجرمين إلى العدالة خلال ساعات وجيزة.

وشهدت الأيام الماضية عدة نجاحات متتالية لرجال الأمن الذين تمكنوا من الإطاحة بالعديد من المجرمين في وقت قياسي.