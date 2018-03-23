بالفيديو.. العثور على جثة حوت نافق بالامارات

أبوظبي(صدى):

عثر صيادون إماراتيون، صباح اليوم, الجمعة، على جثة حوت نافق من نوع ” بالين ” داخل مياه البحر, بمقربة من شواطئ إمارة رأس الخيمة.

وبادرت شرطة الإمارة بسحب جثة الحوت، لمنع وقوع حوادث تصادم بجثته داخل مياه البحر، حيث تم تكليف الجهات المختصة بانتشاله قبل تحلل جثته.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقّت بلاغًا بالحادث الذي تكرّر للمرة الثانية خلال شهر، حيث باشرت الجهات المختصة الموقع، لانتشال جثة الحوت النافق ونقلها لموقع الدفن.