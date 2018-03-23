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واشنطن تعلن عقوبات على 10 أفراد وكيانات إيرانية

واشنطن تعلن عقوبات على 10 أفراد وكيانات إيرانية
واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن عقوبات على 10 ايرانيين وشركة ايرانية بتهمة القيام بـ ” حملة سرقة معلوماتية ” طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بؤسسة ” مبنا ” الإيرانية، وهم متهمون بـ ” سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية ” .

وفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر، ومرتضی رضوي مدير شركتي اتصالات ” موج سبز ” و ” فناموج ” التابعتين للحرس الثوري الإيراني، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.

 


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