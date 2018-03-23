منفذ هجوم فرنسا صرخ: سوف أقتلكم جميعًا

باريس(صدى):

ذكرت مصادر صحفية، أن منفذ الهجوم الذي استهدف سوبر ماركت جنوب فرنسا اليوم الجمعة، كان يصرخ مردداً لحظة تنفيذ الهجوم كلمة ” الله أكبر الله أكبر.. سوف أقتلكم جميعاً وسوف أثأر لسوريا ” .

وكان الهجوم، قد وقع في بلدة ” تريب ” جنوب غربي فرنسا عند الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث قام المهاجم المسلح بإطلاق النار باتجاه أربعة من رجال الشرطة فأصاب أحدهم قبل أن يتحصن في سوبر ماركت قريب ويحتجز عدداً من الرهائن، فيما أكدت السلطات الفرنسية مقتل شخصين في الهجوم.

وقال شهود عيان إن المهاجم يبدو شاباً في الثلاثينيات من عمره، فيما قالت وسائل إعلام فرنسية إنه طالب الشرطة بإطلاق سراح الداعشي الذي نفذ هجوماً دموياً في باريس في العام 2015 من أجل أن يخلي سبيل الرهائن الذين احتجزهم في المحل التجاري.

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