بايرن ميونخ يحدد بديل ليفاندوفسكي من ليفربول

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، حدد بالفعل البديل الذي سيتعاقد معه في حال رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، نهاية الموسم الحالي.

وتتداول في الأونة أنباء عن رحيل اللاعب البولندي، عن الفريق البافاري الصيف المقبل من أجل الانضمام لريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة البايرن تريد التعاقد مع روبرتو فيرمينو، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، ومستعدة لدفع 100 مليون إسترليني من أجل جلب اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما في الصيف المقبل.

وسجل فيرمينو 23 هدفا وصنع 13 خلال 42 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.