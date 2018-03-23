بالفيديو.. العدالة الإلهية تلقن لصة درسا قويا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سيدة تحاول سرقة بضائع كانت موجودة أمام منزل .
وأظهر المقطع، اللصة وهي تخرج من سيارتها وتركض مسرعة لسرقة البضائع، إلا أن العدالة الإلهية تمنعها من ذلك ، لتلقنها درسًا لن تنساه، وتسقط أثناء حملها البضائع ليلتوي كاحلها وتطلب المساعدة من صديقها بالسيارة .
"لصة" تتلقى عدالة إلهية، بعد محاولة سرقة بضائع كانت أمام منزل.! pic.twitter.com/6QotJ5fzB7
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) March 23, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44410 ] نشر منذ 26 دقيقة
فيه مثل يقول // العايل يطرحه شليله ,,