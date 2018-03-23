بالفيديو.. العدالة الإلهية تلقن لصة درسا قويا

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سيدة تحاول سرقة بضائع كانت موجودة أمام منزل .

وأظهر المقطع، اللصة وهي تخرج من سيارتها وتركض مسرعة لسرقة البضائع، إلا أن العدالة الإلهية تمنعها من ذلك ، لتلقنها درسًا لن تنساه، وتسقط أثناء حملها البضائع ليلتوي كاحلها وتطلب المساعدة من صديقها بالسيارة .