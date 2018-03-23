اتحاد الكرة يوضح موقفه بشأن موعد مباراة الأهلي والفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، مواعيد الجولات من 21 لـ 26 من دوري المحترفين، وكذلك مواعيد مباريات كل مرحلة من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد نهاية المرحلة التي تليها.

جاء ذلك في بيانِ صحفي صدر عنه، حيث أكد الإتحاد، أنه قد تم الإلتزام بالروزنامة المعدة مسبقًا بشكل كامل، باستثناء تأجيل مباريات الجولة 18 في دوري المحترفين، حيث وُضعت مباراتا الأهلي والهلال المؤجلتين بتاريخ 16 – 3- 2018م.

ويمكن الإطلاع على نص البيان الصادر عن اتحاد الكرة كاملًا، كما يلي: