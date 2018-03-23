بالصور.. الأميرة عادلة تدشن موقع ” قضايا وطنية ” وتكرم المؤسسين

تركية البدر(صدى):

احتفل قروب مجموعة «قضايا وطنية» على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، بتدشين الموقع الإلكترونى لمجموعة ” قضايا وطنية ” وتكريم لأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود رئيسة الفريق العلمي بالمجموعة، والإعلامى خالد عبد المحسن التويجري مؤسس المجموعة، وذلك مساء أمس الخميس، في قاعة أكاديمية الفيصل بالرياض.

وذلك بحضور الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود الرئيس السابق للهيئة السعودية للحياة الفطرية والأمير متعب بن سعود بن محمد، والأميرة فهدة بنت حسين العذل رئيسة اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل .

وأقيم حفل خطابي بدأ بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم تعريفي بمجموعة ” قضايا وطنية ” ومنجزاتها منذ فترة انطلاقها، والدور الذى تقوم به.

ثم القى مؤسس المجموعة المستشار الإعلامي خالد التويجري كلمة قال فيها ” أن المجموعة أنشئت في مارس عام 2015، وهي تضم نخبة مميزة من أبناء وبنات الوطن وحرصت على التحول من عالم الافتراضية إلى الواقعية، من خلال طرح وتنفيذ مبادرات تنموية، فأقرت ضوابط لاختيار وترشيح أعضاء المجموعة وفق آلية معدة تقتضي الدرجة العلمية والتخصص العلمي أو المهني الذي يجب أن يكون البكالوريوس أو الماجستير، أو الدكتوراه، وتستضيف المجموعة ضيوفا في تخصصات مختلفة لإثراء الندوات واللقاءات التي تعقدها ” .

وبين التويجري أن عدد الأعضاء المنتسبين إلى المجموعة تجاوز الـ 230 عضوا أكاديميا، وأن «فريقا خاصا وضع إستراتيجية ومنهجا للمجموعة، لتكون مجموعة ذات نهج واضح ومحدد، هدفها دعم المناشط والمشاريع بالأفكار الجديدة، وفتح آفاق جديدة من الأفكار والمبادرات، والعمل على تقوية أواصر الترابط والتبادل الثقافي، وتعزيز اللحمة الوطنية، والخروج بتوصيات ورؤى تخدم الوطن».

وأشار إلى أن «المجموعة شكلت لجانا استشارية وعلمية، وإعلامية، وناقشت خلال مسيرتها أكثر من 71 قضية من قضايا المجتمع المهمة، وأقامت أكثر من 130 ندوة علمية خرجت بتوصيات هامة»، مشيرا إلى أن المجموعة وضعت خطط عمل كاملة وفق مؤشرات قياس تقيس كل مرحلة بصورة دقيقة.

بعد ذلك القت مديرة جامعة الأميرة نورة سابقا، رئيسة اللجنة العلمية في المجموع الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود كلمة وقالت «أنه بعد التعرف على لائحة «مجموعة قضايا وطنية» وعلى خطتها الإستراتيجية ورسالتها ورؤيتها وأهدافها، والاطلاع على بعض الندوات التي نظمتها، والموضوعات الوطنية الهامة التي ناقشتها، من قبل بعض الشخصيات العلمية والعلماء والخبراء، أيقنت أنها مجموعة ملتزمة بكثير من ضوابط العمل المؤسساتي، والانضمام إليها عمل وطني، وخدمة اجتماعية تطوعية.

وأضافت أن «المجموعة تناولت في نقاشاتها العديد من القضايا الوطنية الهامة، وذلك بفضل حسن إدارة مؤسس المجموعة، والحرص على المتابعة، ووضوح آليات التنفيذ».

ثم القى الدكتور عبدالله الخضيري كلمة المجموعة وشكر الراعية واصحاب السمو صاحبات السمو على المشاركة ولدعم والحضور والمشاركة وقدم شكره للمؤسس ورئيسة اللجنة العلمية وقال أن التكريم جاء رداً للجميل الوطني .

ثم قدمت أكاديمية الفيصل تبرعاً سخياً وهو عبارة عن منح دراسية في اللغة الانجليزية 20 منحة لمجموعة قضايا وطنية و20 منحة للجنة الاجتماعية للمرأة والطفل و 20 منحة لجمعية فزعة التطوعية .

وقد تضمن الحفل قصائد ترحيبية للأستاذ صبار العنزي، وقصيدة لـ ” قضايا وطنية ” للشاعر محمد الضالع، وقصيد أخرى للشاعرة الدكتورة/هند المطيري. ثم استمع الجميع لأوبريت شيلة من كلمات الشاعرة الدكتورة دلال الحربي.

واختتم الحفل، بتوزيع دروع التكريم.

