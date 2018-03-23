العداء الجاميكي يوسين بولت يظهر مهاراته في كرة القدم

نواف السالم(صدى):

حصل العداء الجاميكي الأسطورة يوسين بولت صاحب الألقاب والأرقام العديدة في ألعاب القوى على فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية، اليوم الجمعة، عندما شارك في تدريب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني أمام جمهور متحمس.

وحدث ذلك في حضور نحو 1500 مشجع، حيث أحرز بولت (31 عامًا) هدفًا جميلًا بضربة رأس بعد دخوله أرض الملعب، وسط هتاف وتشجيع الحضور، إلى جانب لاعبين كبار مثل: ماريو غوتزه وجيوليان فيغل.

كما تعالت صيحات الجمهور خلال قيام العداء الجاميكي المعتزل بالإحماء قبل التدريب رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح.

وفي يناير الماضي، وافق بروسيا دورتموند، الذي ترعاه بوما وهي نفس شركة الملابس والمستلزمات الرياضية التي ترعى بولت، على تدرب بولت معه.

مع العلم أن بولت، قد سبق له الفوز بـ 8 ميداليات ذهبية أولمبية وهو يعشق كرة القدم، ويشجع بولت فريق مانشستر يونايتد.

وقال مازحًا بعد مباراة خيرية، أمس الخميس، إنه يتمنى أن يتسبب ظهوره مع بروسيا دورتموند في توقيع عقد مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.